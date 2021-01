Steigende Infektionszahlen: Japan hält an Olympia fest

Japan will an den Olympischen Spielen festhalten © AFP/SID/CHARLY TRIBALLEAU

Trotz deutlich steigender Coronazahlen hält Japan weiter unbeirrt an der Ausrichtung der Olympischen Spiele in diesem Jahr fest. Premierminister Yoshihide Suga bekräftigte, dass "die Spiele im Sommer stattfinden werden" und dass diese auch "sicher" seien. Das berichtet die BBC.

Japan vermeldete in den vergangenen Tagen eine deutliche Zunahme der Infektionen. Zum ersten Mal wurden innerhalb eines Tages mehr als 1000 Neuinfektionen vermeldet. Am 31. Dezember registrierten die Behörden 1337 neue Fälle, am Neujahrstag waren es 783.