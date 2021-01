Bundesliga: VfB Stuttgart - RB Leipzig live im TV, Stream, Ticker

Spätes Topspiel am 14. Spieltag der Bundesliga: Überraschungsmannschaft VfB Stuttgart bekommt es am Abend mit Meisterschaftsanwärter RB Leipzig zu tun.

Vom Machtkampf in der Führungsebene des VfB Stuttgart will er sich nicht ablenken lassen. Auch an seine Mannschaft will er den öffentlichen Streit zwischen Vorstandschef Thomas Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt gar nicht erst heranlassen. Er habe seinen Spielern, von denen einige noch nichts vom Duell der Funktionäre mitbekommen gehabt hätten, klar gesagt, "dass unser sportlicher Weg parallel zu dieser anderen Ebene" verläuft, also davon unabhängig.