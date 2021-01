Kahn schwärmt von "Phänomen" Müller: Jederzeit einer für die Nationalelf

"Von seiner Qualität her könnte Thomas jederzeit in der Nationalmannschaft spielen. Jogi Löw will das im Frühjahr neu bewerten", sagte das Vorstandsmitglied von Bayern München in Bild und behauptete: "Die Tür für eine Rückkehr ist nicht ganz zugeschlagen." Löw hatte zuletzt immer wieder betont, die aussortierten Ex-Weltmeister Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng nicht zurückholen zu wollen - solange nicht mehrere andere Spieler ausfallen sollten.