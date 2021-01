PDC Darts-WM 2021: Anderson stoppt van Duijvenbode, Bunting schlägt Ratajski

"Was ein Trottel!" Andersons Wutrede im Video

Gary Anderson hat bei der Darts-WM 2021 in beeindruckender Manier das Halbfinale erreicht (Die Viertelfinals der Darts-WM 2021 LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) .

Der Schotte stoppte den Siegeszug von Dirk van Duijvenbode mit einem 5:1 im Viertelfinale. Nachdem Anderson den ersten Satz verloren hatte, drehte er auf und gewann zwischenzeitlich zehn Legs in Folge.

Der "Flying Scotsman" spielte einen brillanten Drei-Dart-Average von 101,07 und überzeugte mit der besseren Doppelquote (50,0 Prozent zu 38,89). Anderson ließ sich auch nicht davon beirren, dass "Aubergenius" ein Mal – ob absichtlich oder nicht - an seinen Tisch ging.

Bunting feiert Premiere

Der Überraschungsmann der Darts-WM 2021 hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Halbfinale erreicht. Den Polen Krzysztof Ratajski schlug er dank einer starken Vorstellung mit 5:3.

Größter Erfolg für Bunting

Ratajski hatte zuvor im Achtelfinale den besten deutscher Starter Gabriel Clemens in einem Thriller bis ins letzte Leg geschlagen.

170er Finish zum 4:1

Im fünften Satz zum späteren 4:1 gelang dem Engländer dabei sogar das Maximum-Finish von 170 Punkten. Ratajski gab aber noch nicht auf und kämpft sich noch einmal auf 3:4 heran. Dann zog Bunting aber nochmal an. Mit drei Legs in Folge und direkt dem ersten Matchdart machte "The Bullet" den Sack zu.