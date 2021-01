Bosz fordert von Leverkusen "volle Konzentration"

Bosz will Eintracht Frankfurt nicht unterschätzen © FIRO/FIRO/SID

Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz hat vor dem kommenden Gegner Eintracht Frankfurt gewarnt und sein Team zugleich in die Pflicht genommen.

"Wir haben in der vergangenen Saison dort deutlich verloren und schlecht gespielt", sagte Bosz mit Blick auf das 0:3 beim bislang letzten Auftritt in Frankfurt. Es sei "nicht einfach, in Frankfurt zu spielen, wir müssen gleich zu Beginn des Jahres mit voller Konzentration da sein."