Bundesliga: Hertha BSC - FC Schalke 04 live im TV, Stream, Ticker

Mit Christian Gross steht erneut ein neuer Trainer an der Seitenlinie - und mit Sead Kolasinac ist zudem ein ehemaliger Publikumsliebling zurück. Eines hat dieser bereits geschafft, noch bevor er nach seiner Rückkehr zu Schalke 04 gegen den Ball getreten hat: Im Anhang der Königsblauen regt sich so etwas wie Hoffnung, dass die irrlichternde Mannschaft nach 29 Bundesliga-Spielen ohne Sieg doch noch die Kurve kriegt und den utopisch erscheinenden Klassenerhalt schafft.

Denn die hoch ambitionierte Hertha hat nach wie vor sehr mit sich selbst zu kämpfen. Hertha-Trainer Bruno Labbadia, der zuletzt mit Matheus Cunha einen seiner Profis öffentlich an den Pranger gestellt hatte, will von Druck aber nichts wissen. "Ich versuche jedes Spiel so anzugehen, dass ich nicht überlege, was sein könnte oder ob wir die Deppen sein könnten", sagte der 54-Jährige.