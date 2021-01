Nagelsmann: Liga-Niveau sinkt "irgendwann Richtung März"

Julian Nagelsmann rechnet angesichts der hohen Belastung und der nur kurzen Winterpause in der Fußball-Bundesliga mit Leistungsabfällen im Frühjahr.

Julian Nagelsmann rechnet angesichts der hohen Belastung und der nur kurzen Winterpause in der Bundesliga mit Leistungsabfällen im Frühjahr. "Ich gehe schon davon aus, dass das Niveau der Liga irgendwann Richtung März sinken wird", sagte der Trainer von RB Leipzig vor dem Spiel seiner Mannschaft am Samstag beim VfB Stuttgart (20.30 Uhr).

Der CHECK24 Doppelpass mit Rudi Völler - am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Nach der kurzen Weihnachtspause habe man im Training inhaltlich nur wenig machen können. Man werde weiter mit Handbremse trainieren, um nicht schon in Woche vier oder fünf des neuen Jahres Probleme zu bekommen. "Aber es war trotzdem gut, dass wir die Pause hatten. Ich hoffe, dass jetzt wieder mehr Frische in der Liga ist", so Nagelsmann.