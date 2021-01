VfB Stuttgart: Schlammschlacht Hitzlsperger vs. Vogt absurd - Kommentar

Thomas Hitzlsperger vs. Claus Vogt: Schlammschlacht beim VfB Stuttgart. Absurd angesichts des sportlichen Aufwinds. Ein Kommentar.

Viel passender, als es Thomas Hitzlsperger selbstironisch formulierte, lässt es sich kaum ausdrücken: "Typisch VfB, kaum läuft es mal, fallen sie übereinander her."

Hinter dem VfB Stuttgart liegt ein Jahr, von dem andere Traditionsvereine nur träumen können – und doch steht zum Abschluss eine schon jetzt unsägliche Schlammschlacht, die den Start ins – aus ganz universeller Sicht – mit so viel Hoffnung und Vorfreude verknüpfte 2021 mehr als trübt.

Vorstandsvorsitzender Hitzlsperger macht seinem einstigen Spitznamen als Spieler ("The Hammer") alle Ehre und greift mit seinem offenen Brief zur Lage im Ländle, einem Frontalangriff auf den amtierenden Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden Claus Vogt, mit aller Macht nach all der Macht beim VfB.