Bundesliga: Tasmania-Berlin-Boss drückt Schalke 04 die Daumen

Schalke 04 wartet seit 29 Bundesliga-Spielen auf einen Sieg. Zum 55 Jahre alten Negativ-Rekord von Tasmania Berlin fehlen nur noch zwei Spiele. Mit Christian Gross an der Seitenlinie soll gegen Hertha BSC der lang ersehnte Sieg her. (Bundesliga: Hertha BSC - Schalke 04 ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Eine Woche zuvor in Augsburg sah es 93 Minuten nach einem Schalker Auswärtssieg aus. Marco Richter rettete damals dem FCA ein Remis in letzter Minute. Und die Schalker Negativ-Serie hielt an.

Tasmania-Vorstand: "Auf Schalke gibt es keine Ruhe"

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Für Numic liegt das Problem des Tabellenletzten auf der Hand: "Auf Schalke gibt es keine Ruhe und kein Miteinander. Das ist mir in den letzten Jahren verloren gegangen."

Es ist wohl die letzte Chance für Schalke 04, ansonsten heißt die Realität in der kommenden Saison Aue und Heidenheim. Tasmania möchte das verhindern und bietet den Knappen Hilfe an.

Tasmania lädt Schalker Mannschaft vor Hertha-Spiel ein

Das macht Tasmania aus und gehört auch zu deren Identität. "Wir sind deutschlandweit bekannt, wir sind der am meisten behandelte Amateurverein in der Presse in den letzten zwei, drei Jahren. In jeder Sportschau kommt als erstes das Tasmania-Wappen." Und darauf ist man bei Tasmania auch stolz.