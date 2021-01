Vierschanzentournee heute: Neujahrsspringen in Garmisch LIVE im TV, Stream, Ticker

Karl Geiger geht als Führender in das zweite Tournee-Springen in Garmisch. Auch Markus Eisenbichler rechnet sich Sieg-Chancen aus.

Am ersten Tag des neuen Jahres steht direkt ein Highlight an.

Vierschanzentournee: Geiger-Konkurrent Lindvik verpasst Qualifikation

Einen weiteren harten Konkurrenten im Kampf um den Gesamtsieg ist Geiger derweil los. Der Norweger Marius Lindvik, beim Auftakt in Oberstdorf Dritter und Vorjahressieger in Partenkirchen, kapitulierte am Donnerstag vor heftigen Zahnschmerzen und begab sich in Innsbruck in ärztliche Behandlung. Ohne Start in der Qualifikation darf der 22-Jährige auch im Wettkampf nicht antreten.