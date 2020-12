Mats Hummels wieder beim BVB: So lockte ihn Watzke vom FC Bayern weg

In der hochtalentierten BVB-Mannschaft soll der 32 Jahre alte Weltmeister von 2014 mit all seiner Erfahrung vorangehen - gerade auch in schwierigen Phasen wie aktuell, wo die Dortmunder nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen lediglich auf Platz 5 der Tabelle stehen. (Die Tabelle der Bundesliga)

Warum aber gab Hummels nach drei Meisterschaften in Folge die deutlich besseren Aussichten auf weitere Titel in München auf? Eine entscheidende Rolle dabei spielte ein Gespräch mit BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, wie Hummels nun verriet.

Hummels: Das ist bei den BVB-Youngstern heute anders

"Da fehlt mir manchmal so ein kleines bisschen der letzte Biss, sich wirklich jeden Tag zu opfern", kritisierte Hummels: "Das klingt jetzt krass, aber nur so entwickelst du dich wirklich weiter."

Borussia Dortmund trifft auf VfL Wolfsburg

"Wenn wir im Training drei gegen drei spielen, haue ich mich voll rein. Ich liebe Fußball, und ich liebe den Wettkampf, und sei er noch so unwichtig", betonte Hummels - und fügte hinzu: "Diese völlige Hingabe für das Spiel, egal um was es geht: Es gibt nichts Schöneres, als im Trainingsspiel mit der letzten Grätsche für die Entscheidung zu sorgen."

Unter dem neuen Trainer Edin Terzic will der Innenverteidiger mit der Borussia im neuen Jahr wieder voll angreifen, beim Restart am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (Bundesliga: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg, So. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) soll auch Torgarant Erling Haaland wieder an Bord sein.