Eisenbichler und Geiger mit starker Quali - Lanisek vorne

Die deutschen Topspringer Markus Eisenbichler und Karl Geiger sind stark in die zweite Station der 69. Vierschanzentournee gestartet. In der Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen kam Eisenbichler als bester DSV-Adler mit 135,5 m auf den dritten Platz, Oberstdorf-Sieger Geiger gab sich als Fünfter mit 132,0 m ebenfalls keine Blöße.