BVB: Mino Raiola weist Gerücht um Barcelona-Wechsel von Erling Haaland zurück

Mit einem großen Transfer-Versprechen hat Barca-Präsidentschaftskandidat Emili Rousaud auf sich aufmerksam gemacht: Der 54-Jährige will Erling Haaland kaufen, wenn er am 24. Januar zum Präsidenten des spanischen Top-Klubs gewählt wird.

Josep Maria Minguella, der für Rousaud als Sport-Vize kandidiert, sagte gegenüber der spanischen Zeitung As : "Wir kennen alle Bedingungen. Und wenn wir gewinnen, werde ich am nächsten Tag Mino Raiola anrufen und diese Bedingungen akzeptieren. Ich habe ihn bereits darauf hingewiesen. Die Sache ist beschlossen!" ( SERVICE: Bundesliga-Spielplan )

Was ist dran an der Haaland-Ansage? Nur heiße Luft!

Watzke bei Haaland "recht zuversichtlich"

Haaland hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2024. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sagte kürzlich in Sport Bild : "Es gibt im Verein den klaren Wunsch, dass Erling noch länger bei uns bleibt. Wir wollen ihn und seinen Berater davon überzeugen. Ich bin da auch recht zuversichtlich."

Der 20-jährige Norweger, der kürzlich zum Golden Boy gekürt wurde, fühlt sich in Dortmund aktuell wohl. Der Torjäger (zehn Treffer in acht Ligaspielen) wird am Sonntag gegen Wolfsburg (Bundesliga: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg, So. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) nach überstandenem Muskelfaserriss und erfolgreicher Reha in Katar sein Comeback feiern.