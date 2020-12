Zahnschmerzen: Geiger-Rivale Lindvik aus dem Tournee-Rennen

Lindvik kann beim zweiten Springen nicht an den Start © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Karl Geiger hat bei der Vierschanzentournee einen Kontrahenten im Kampf um den Gesamtsieg weniger zu fürchten. Der Norweger Marius Lindvik musste wegen heftiger Zahnschmerzen auf einen Start in der Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen verzichten und darf damit auch am Freitag nicht im Wettkampf starten.