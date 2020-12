Darts-WM 2021: Favoritencheck mit van Gerwen, Price, Anderson

Bei der Darts-WM 2021 steigt am 1. Januar das Viertelfinale. Wer kann überraschen, wer van Gerwen schlagen? SPORT1 macht den Favoritencheck.

Die Darts-WM 2021 geht in die heiße Turnierphase!

Mit dem Viertelfinale am Neujahrstag kämpfen noch acht Spieler um den Weltmeistertitel. ( Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021 )

Mit Gabriel Clemens hatte der letzte verbliebene Deutsche im Achtelfinale in denkbar dramatischer Manier die Segel streichen müssen .

8. STEPHEN BUNTING

"Ich spiele besser als je zuvor. 'The Bullet' ist zurück", sagte der Weltranglisten-26. nach seinem Drittrundensieg gegen James Wade bei Sky .

Nur Dirk van Duijvenbode ist von den verbliebenen Spielern schlechter platziert als der Engländer, der an die fiktive Figur Peter Griffin von Family Guy erinnert. Bunting spielt im Turnier bisher einen Drei-Dart-Average von 94,73 – solide, mehr nicht.

7. DARYL GURNEY

Der Nordire rutschte nach einer schwierigen Saison in der Weltrangliste ab, ist aber immerhin noch die Nummer elf. Bei der WM ist das Viertelfinale sein bisher größter Erfolg, auch 2017 erreichte Gurney die Runde der letzten Acht.

Nach einem überzeugenden 4:1 gegen Chris Dobey in Runde drei (Average: 101,39) gewann der Halbfinalist der Premier League Darts 2019 im diesjährigen Achtelfinale gegen Vincent van der Voort trotz schwächerer Werte beim Average und der Doppelquote, verpasste aber nur hauchdünn einen Neun-Darter.

Nach einer "schrecklichen Leistung" (O-Ton Gurney) muss Super Chin gegen Gerwyn Price ein anderes Gesicht zeigen, um seinen vor der WM geäußerten Titeltraum am Leben zu erhalten.

6. KRZYSZTOF RATAJSKI

"Hohe Scores, viele Triple, gute Finish-Kombinationen - all das zeichnet ihn aus", sagte SPORT1 -Experte Robert Marijanovic vor dem Turnier über den Geheimfavoriten. Seine Vorhersage scheint sich zu bewahrheiten: "Bei ihm ist die große Frage, ob er im Kopf reif für den Titel ist und es schafft, seine Form über 14 Tage zu halten. Schafft er das, gibt es wenige die ihn schlagen können."

5. DAVE CHISNALL

"Ich muss nur ein paar schlampige Darts ausbügeln, aber ich weiß, dass ich ihn schlagen kann", kündigte Chizzy an: "Es wird ein schnelles, spannendes Spiel werden und ich freue mich darauf."

4. GARY ANDERSON

"Was ein Trottel!" , "Absolut entsetzlich!" - bei dieser WM war der "Flying Scotsman" bislang vor allem als motzender Schotte unterwegs.

Erst ätzte er gegen Mensur Suljovic, der ihn in der 3. Runde durch vermeintlich langsames Spiel und psychische Trickserei unsportlich attackierte habe, dann gegen Ex-Profi und TV-Experte Wayne Mardle.

Bereits der WM-Start war für den Weltmeister von 2016 und 2017 von unschönen Begleiterscheinungen gestört: Der 49-Jährige hatte sich in Quarantäne begeben müssen, nachdem er Kontakt zu einer positiv auf Corona getesteten Person gehabt hatte, woraufhin sein Auftaktmatch um drei Tage verschoben worden war .

Mit all seiner Erfahrung und Klasse zählt Anderson auch dieses Jahr zu den Top-Titelanwärtern - doch schon im Viertelfinale wartet eine harte Nuss in einem wahren Duell der Generationen ...

3. DIRK VAN DUIJVENBODE

"Er bringt eine neue Farbe rein", schwärmte PDC-Europe-Boss Werner von Moltke bei SPORT1, als sich "Aubergenius" im 4:3-Krimi gegen Glen Durrant durchsetzte. Dirk van Duijvenbode ist der letzte im Turnier verbliebene ungesetzt Spieler - und fällt nicht nur durch seinen spektakulären Walk-on zu hartem Elektro ("Glimpse of the Future" von DJ Typhoon) auf, sondern auch durch starke Leistungen am Oche.