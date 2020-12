Fortnite-Weltmeister Bugha verlängert bei den Sentinels

Auch in Zukunft will Bugha für die Sentinels antreten © Epic Games

Zum Ende des Jahres 2020 darf Kyle "Bugha" Giersdorf nicht nur seinen 18. Geburtstag feiern, sondern auch seine Vertragsverlängerung bei den Sentinels. Am Mittwoch gab Bugha bekannt, dass er weitere zwei Jahre beim Team aus Los Angeles auf Titeljagd gehen wird. Erst im März 2019 wechselte er von No Clout zu den Sentinels.

Bislang entschied Bugha im schwarz-roten Trikot fünf Turniere für sich. Der mit Abstand größte Coup gelang ihm dabei im August 2019. Er gewann den World Cup, erhielt drei Millionen US-Dollar Preisgeld und durfte sich fortan Weltmeister nennen – der erste und bislang einzige in der Fortnite-Geschichte. Die WM fiel in diesem Jahr Corona-bedingt aus.

Bugha verkauft auch Tastaturen

Das Spielen ist aber nicht Bughas einzige Einnahmequelle, denn seit diesem Jahr verkauft er in Kooperation mit der Firma "Five Below" Gamingzubehör, wie beispielsweise Headsets oder Tastaturen. Zudem gibt es Onlinekurse, in denen Bugha Tipps und Tricks an Fortnite-Amateure weitergibt.