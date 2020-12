1. FC Köln: Horst Heldt hadert mit Wechsel von Florian Wirtz zu Bayer

"Aus meiner Sicht hat der Verein 2020 viel bewegt, viel erlebt und sich in dieser nie dagewesenen Situation wacker geschlagen", sagte der 51-Jährige dem Express : "Unter den außergewöhnlichen Umständen ist vieles in die richtige Richtung gelaufen, auch wenn wir uns einige Dinge anders vorgestellt hatten."

1. FC Köln: Heldt hadert mit Verlust von Florian Wirtz

"Das 5:0 in Berlin an Karneval in unserer erfolgreichen Phase war sicher ein Highlight, so etwas erlebt man nicht jeden Tag", betonte Heldt.