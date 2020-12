James feiert 36. Geburtstag mit weiterem Meilenstein

LeBron James hat an seinem 36. Geburtstag einen weiteren Meilenstein in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erreicht.

Los Angeles (SID) - LeBron James hat an seinem 36. Geburtstag einen weiteren Meilenstein in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erreicht. Der Superstar des Meisters Los Angeles Lakers erzielte beim 121:107 gegen die San Antonio Spurs 26 Punkte. Damit gelangen James zum 1000. Mal in Folge mindestens zehn Punkte in einem NBA-Spiel.