NBA: LaMelo Ball schlägt mit Hornets die Dallas Mavericks um Doncic

Von der Bank kommend erzielte Ball gegen die Mavs 22 Punkte - so viele wie kein anderer Akteur seiner Mannschaft. Ohnehin zeigte sich die Bank der Hornets bärenstark. Auch Miles Bridges konnte sich mit 20 Punkten in die Scorerliste eintragen. Bei den Startern machte es Terry Rozier mit 18 Zählern am besten. (Alle Spiele und Ergebnisse )

Celtics schlagen Grizzlies

Einen guten Abend erwischten derweil die Boston Celtics. Gegen die Memphis Grizzlies gelang ein 126:107-Erfolg. Vor allem Jaylen Brown konnte zeigen, was in ihm steckt. Mit 42 Punkten erzielte er so viele Zähler wie noch nie zuvor in seiner Karriere. (NBA-Tabelle)