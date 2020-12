NBA: Lakers mit LeBron & Schröder schlagen Spurs - Becky Hammon Head Coach

Im Spiel zwischen den Spurs und den Lakers agiert erstmalig in der NBA-Geschichte eine Frau als Head Coach. LeBron knackt eine magische Marke, Dennis Schröder glänzt.

In der NBA hat sich in der Nacht Historisches ereignet.

Erstmals hat in einem regulären Saisonspiel eine Frau als Head Coach an der Seitenlinie gestanden. In der Partie zwischen den San Antonio Spurs und den Los Angeles Lakers wurde Spurs-Urgestein Gregg Popovich bei noch knapp vier Minuten Spielzeit im zweiten Viertel des Feldes verwiesen. Der langjährige Coach hatte sich zuvor mit dem Referee angelegt.