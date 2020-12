Vogts rät Rose zum Verbleib in Gladbach

Der frühere Fußball-Bundestrainer Berti Vogts rät dem Mönchengladbacher Erfolgscoach Marco Rose zu einem Verbleib bei der Borussia. "In Gladbach kann ein Trainer in Ruhe arbeiten, auch wenn es mal nicht optimal läuft", schrieb Vogts in seiner Kolumne in der Rheinischen Post. Daher könne er Rose "nur raten, in Gladbach zu bleiben".