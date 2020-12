FC Liverpool: Nullnummer für Jürgen Klopp gegen Newcastle

Zuletzt hatte Liverpool bereits gegen Kellerkind West Bromwich Albion (1:1) Punkte liegen gelassen, nun könnte Manchester United am Freitag (21.00 Uhr) mit einem Sieg gegen Aston Villa mit Klopps Team gleichziehen.

Dass die Reds um FIFA-Welttrainer Klopp ihre Punktepolster an der Tabellenspitze (33 Zähler) fast eingebüßt haben, lag vor allem an der verschwenderischen Chancenverwertung: Doch allen voran Mohamed Salah, der frühere Hoffenheimer Firminos mit einem Kopfball kurz vor der Pause und Sadio Mané scheiterten immer wieder an Keeper Karl Darlow.