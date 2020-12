Basketball, EuroLeague: Bayern München besiegt Barcelona

Was für ein Achtungserfolg und Schlusspunkt unter das Ende eines komplizierten Sportjahres: Die Basketballer von Bayern München haben sich mit dem elften Sieg im 17. Spiel in der Spitzengruppe der EuroLeague festgesetzt.

Bayern besiegt FC Barcelona nach Stotterstart

In der Euroleague geht es nun zwar erst am 8. Januar beim griechischen Top-Klub Olympiakos Piräus weiter - Zeit zur Erholung bleibt in den kommenden Tagen dennoch kaum. Bereits am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) gastieren die Bayern in der Bundesliga im BBL-Spitzenspiel bei Meister ALBA Berlin.