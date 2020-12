Darts-WM: Gerwyn Price vs King, van Duijvenbode schaltet Durrant aus

Der "Aubergenius" hat im Achtelfinale bereits das zweite Schwergewicht ausgeschaltet. Nachdem er in Runde 2 bereits Rob Cross, Weltmeister von 2018, ausschaltete, gelang ihm gegen Premier-League-Sieger Glen Durrant die nächste Sensation.

Durrant trinkt aus Flasche des Gegners

Van Duijvenbode spielt zweifache Doppel-18

Mit dem Anschluss zum 1:2 schöpfte van Duijvenbode neuen Mut, begann Satz 4 direkt mit einem 129er-Checkout und glänzte auch in Satz 5 mit einem 92er-Finish. Auffallend dabei: Der Niederländer checkte beide über die zweifache Doppel-18 aus, was ungewöhnlich ist. (Statistiken zu Durrant vs van Duijvenbode)