Gislason gratuliert THW zum Champions-League-Titel: "Sie haben es überragend gemacht"

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seinem Ex-Klub THW Kiel zum vierten Titel in der Champions League gratuliert. "Ich habe mitgefiebert. Es war ein sehr schönes Erlebnis. Es hat im Vorfeld eigentlich alles gegen den THW gesprochen, aber besonders im Endspiel haben sie es überragend gemacht", sagte der Isländer dem SID am Mittwoch. 2010 und 2012 hatte er den THW selbst zu zwei Titeln in der Königsklasse geführt.