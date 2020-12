Darts-WM: Clemens-Bezwinger Ratajski im Viertelfinale gegen Bunting

Der an Position 26 gesetzte Engländer setzte sich am Mittwoch im leeren Londoner Alexandra Palace gegen seinen Landsmann Ryan Searle 4:3 durch und kämpft nun nach dem Jahreswechsel gegen Ratajski um das Halbfinal-Ticket. ( Statistiken zu Stephen Bunting gegen Ryan Searle )

Am Dienstabend war der Saarländer Clemens, der in der dritten Runde Weltmeister Peter Wright (Schottland) ausgeschaltet hatte, trotz sieben Matchdarts dem favorisierten Ratajski unterlegen. ( alle Spiele der Darts-WM 2021 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER ).

Auch die Partie zwischen Bunting und Searle entwickelte sich zum Drama, das Bunting im entscheidenden Satz nach 0:2-Leg-Rückstand allerdings am Ende noch für sich entschied. ( Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021 )

Schon das vorangegangene Kräftemessen zwischen "The Bullet" beim Weiterkommen gegen James Wade, der dabei einen 9-Darter warf, hatte reichlich Nervenkostüm gekostet.

Gurney schaltet Van der Voort aus

Im Einsatz ist auch noch Gary Anderson (England) im Duell mit Devon Petersen aus Südafrika. "The Flying Scotsman" hatte in der 3. Runde Mensur Suljovic ausgeschaltet, dabei indes für einen Eklat gesorgt, indem er kein gutes Haar am Verhalten des Österreichers ließ.