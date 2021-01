Ben-Redelings-Kolumne Best of Bundesliga: Buffy Ettmayer trotz Übergewicht ein Star

Ettmayer sichert sich nächtliche Prämie

Ettmayer kontert Kritik mit Humor

In der Regel konterte Buffy Ettmayer die Kritik an seiner Figur aber mit humorigen Sprüchen. Als sein Trainer beim VfB, Albert Sing, eines Tages zu ihm sagte: "Es gibt Bilder, da warst du dünner." Da erwiderte Ettmayer launig: "Die sind wahrscheinlich mit einer Schmalfilmkamera gemacht!"

Ettmayers aussichtsloser Kampf mit dem Kühlschrank

Ein anderes Mal sagte er: "Wenn ich heute auf eine Waage steige, sagt die sofort: ,Bitte nicht in Gruppen benutzen!'" Der Grund für diese Sprüche war recht einfach: Buffy Ettmayer ließ es sich eben auch nach seinem Karriereende weiter gut gehen – und konnte eigentlich doch gar nichts dafür: "Was soll ich machen? Ich habe halt daheim in meinem Kühlschrank so furchtbar schräge Fächer. Wenn ich in der Nacht aufstehe und die Tür aufmache, rutschen mir die Wurstsemmerln einfach von selber entgegen."