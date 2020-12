Manchester United: Rashford und Co. lassen Last-Minute-Phänomen aufleben

Allein in der Premier League erzielte ManUnited in Fergusons Amtszeit zwischen 1992 und 2013 satte 81 Tore und damit fast fünf Prozent aller Treffer nach der 90. Minute! Kein Wunder, dass die Nachspielzeit gerne als "Fergie Time" bezeichnet wurde.

Rashford erlöst Manchester United gegen Wolves

Beim 1:0 gegen die Wolverhampton Wanderers sorgte Marcus Rashford am Dienstagabend erst in der dritten Minute der Nachspielzeit für das erlösende Siegtor. Damit hat United dank Treffern nach der 85. Minute nun an den ersten 15 Spieltagen der Saison bereits acht zusätzliche Punkte eingesammelt. (Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Bruno Fernandes glänzt für ManUnited

18 Tore und 14 Vorlagen hat der 26-Jährige in seinen bisherigen 29 Liga-Einsätzen in England gesammelt. Damit ist er als einziger Spieler in der Premier-League-Geschichte von Manchester United im Schnitt an mehr als einem Tor pro Spiel beteiligt!