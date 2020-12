Ski Alpin: Österreich-Duo stoppt Durststrecke - Kriechmayr stichelt

Die Ski-Nation Österreich durfte in Bormio wieder jubeln © Imago

Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr beenden in Bormio die österreichische Durststrecke im Weltcup. Kriechmayr knöpft sich danach die Kritiker vor.

Die deutschen Abfahrer haben erstmals seit einem Jahr eine Top-Ten-Platzierung in der alpinen Königsdisziplin verpasst - während Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr die österreichische Durststrecke mit einem Doppelsieg beendet haben.

Kriechmayr äußerte danach im Namen seines ganzen Teams Genugtuung: "Jetzt haben wir wenigstens in der Öffentlichkeit nicht mehr so viel Druck und es wird nicht mehr so viel blöd geredet."