Handball, Champions League: Filip Jicha führt THW Kiel auch als Coach zum Erfolg

Kiel triumphiert in der Champions League

Schon in seinem zweiten Jahr als Cheftrainer führt Filip Jicha den THW Kiel zum Sieg in der Königsklasse. Der Titel ist eine Sensation mit Ansage.

Er ist erst 38 Jahre alt und hat im Handball schon so viel erreicht wie kein anderer - zumindest in einer Kategorie. Denn Filip Jicha ist der erste Handballer, der sowohl als Spieler als auch als Trainer die Champions League gewann.

Aus dem Rückraum heraus führte der 2,01 Meter große Tscheche den THW Kiel zu zwei Triumphen in der europäischen Königklasse.

Dass ihm dieses Kunststück nun auch als Trainer gelang, und das erst in seiner zweiten Saison, kann man getrost als Sensation bezeichnen.

Jicha über Kiel-Erfolg: "Sieg der Mannschaft"

Dennoch hat der Trainer einen großen Anteil an diesem Triumph. Schließlich stellte er sein Team taktisch hervorragend auf den großen Titel-Favoriten ein, der zuvor in der Champions League 22 Spiele gewonnen hatte. ( H andball Champions League 2019/20: Spielplan & Ergebnisse )

Dass die Kieler so genau wussten, was sie erwarten würde, hat auch mit Jichas Vergangenheit als Spieler zu tun. Der Welthandballer von 2010 verbrachte zwar seine erfolgreichste Zeit beim THW, zwischen 2015 und 2017 aber spielte er für Barcelona.

"Ich war da und kenne ein paar Sachen. Das hilft manchmal", verriet Jicha, der sich nach dem Finaltriumph als "sehr glücklichen Mensch und Trainer" bezeichnete: "Dieses Gefühl ist unbezahlbar. Wir haben an uns geglaubt und immer weitergemacht."

Jicha seit 2019 Cheftrainer des THW Kiel

Zweifel daran, dass er in so jungen Jahren schon einen der erfolgreichsten Klubs Europas trainieren könne, habe er nicht gehabt. "Wenn ich die gehabt hätte, würde ich hier nicht sitzen", sagte er vor seiner Debütsaison als Trainer den Kieler Nachrichten .

Für Fritz, der 2007 mit Deutschland Weltmeister wurde, ist Kiel der perfekte Ort für Jicha, um sich auch als Trainer zu beweisen. "Die Philosophie, die Mentalität, die man in Kiel lebt, hat er direkt übernehmen können. Viele Spieler kennen ihn noch zum Teil. Deswegen ist da auch kein großer Bruch entstanden", erklärt der 46-Jährige.

"Es war mein Hobby, zu analysieren, wie das alles funktioniert", sagte er: "Je älter ich wurde, desto mehr habe ich darüber nachgedacht, was man im Training besser machen oder anders strukturieren könnte, um es effektiver zu vermitteln."

Kiel wartete seit fünf Jahren auf HBL-Titel

Genau das macht er nun schon seit eineinhalb Jahren sehr erfolgreich. Mit Kiel holte er in diesem Jahr nicht nur den Titel in der Champions League, sondern auch die Deutsche Meisterschaft. In der Bundesliga hatte der THW seit Jichas Wechsel nach Barcelona zur Saison 2015/16 nicht mehr triumphiert.