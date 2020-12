AC Mailand: Ist Theo Hernández der beste Linksverteidiger der Welt?

Während sich sein großer Bruder bei den Bayern immer noch Schritt für Schritt in Richtung Topform kämpft, hat sich Theo längst als Überflieger entpuppt. Ketzerisch könnte man fragen: Haben die Münchner im Sommer 2019 den falschen Hernández gekauft, als sie 80 Millionen Euro für Lucas hinblätterten?

Theo selbst sieht sich auf einem guten Weg, nicht nur den Bruder zu überflügeln. "Ich arbeite jeden Tag dafür, um mich zu verbessern und der Beste zu werden", sagte er bei DAZN . Wenige Minuten vor dieser Aussage hatte der 23-Jährige seinen Klub mal wieder jubeln lassen. Gegen Lazio Rom sorgte der Linksfuß vor einer Woche mit einem Kopfballtor in der Nachspielzeit für den 3:2-Sieg. ( SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der Serie A )

Hernández mit neun Scorerpunkten

Dank des Defensivmannes grüßt Milan deshalb mit einem Punkt Vorsprung auf den Stadtrivalen Inter von Platz eins in der Serie A. ( SERVICE: Tabelle der Serie A )

Fünf Treffer gelangen dem Mann von der linken Außenbahn bisher. Gegen Parma schnürte er beim 2:2 Mitte Dezember sogar einen Doppelpack. Zudem lieferte der Leistungsträger mit dem starken Antritt auch noch vier Assists in 20 Pflichtspielen. In der Serie A spielte Hernández in 13 von 14 Partien durch.