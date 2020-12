FC Bayern: Darum würde Joshua Zirkzee zu Eintracht Frankfurt passen

C. Michel

Etwa ein Jahr liegt es nun zurück, dass Joshua Zirkzee beim FC Bayern München wie Phoenix aus Asche aufgestiegen ist. Als Joker traf er sofort in seinen ersten beiden Bundesligapartien, nach neun Partien standen vier Treffer und eine Vorlage auf dessen Konto.

Einerseits hatte Zirkzee Sprunggelenksprobleme und musste nach positivem Coronatest zwischenzeitlich in Quarantäne. Andererseits aber ließ Trainer Hans-Dieter Flick Ende Oktober durchklingen : "Joshua hat die Qualität, um Bundesliga zu spielen, davon sind wir alle überzeugt. Aber es geht auch ein bisschen um die Mentalität, die Einstellung, den unbedingten Willen, auch zu zeigen, was man kann." ( SERVICE: Bundesliga-Spielplan )

Ein klares Zeichen von Flick an Zirkzee war die Partie am fünften Champions-League-Spieltag bei Atlético Madrid. Der Coach wirbelte die Startelf durcheinander, warf viele Nachwuchskräfte ins Rennen – und wechselte den Niederländer erst vier Minuten vor dem Ende der Partie ein. In der U23 alleine wird sich der Angreifer dauerhaft nicht verbessern können.