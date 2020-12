Vierschanzentournee: So erging's den deutschen Auftaktsiegern

Weißflog, Thoma, Schmitt, Hannawald: Deutsche Auftaktsieger bei der Vierschanzentournee gab es schon viele. Aber bei weitem nicht alle jubelten am Ende.

Skispringer Karl Geiger hat den ersten Schritt bei der Vierschanzentournee vollbracht - aber ausruhen kann er sich auf dem Erfolg in Oberstdorf nicht.

Ernüchternd ist vor allem die Quote bei den deutschen Springern: Von neun Oberstdorf-Siegern seit 1992 setzte sich letztlich nur einer im Gesamtklassement durch.

Jens Weißflog:

Der deutsche Rekordsieger der Tournee (vier Triumphe) gewann in Oberstdorf zweimal: 1990 und 1993. 1990/91 holte er sich auch den Sieg, 1993/94 musste er ihn dem Norweger Espen Bredesen überlassen. Bei seinen Gesamtsiegen 1984 und 1985 schnappte er den Auftaktsiegern Klaus Ostwald (damals DDR-Landsmann) und Ernst Vettori die Trophäe weg, 1996 dem Finnen Mika Laitinen.

Dieter Thoma:

1988 und 1989 siegte der Mann aus Hinterzarten für die BRD in Oberstdorf, 1996 für Gesamtdeutschland. 1989/90 gelang der Gesamtsieg, im Jahr davor hatte er das Nachsehen gegen Risto Laakonen aus Finnland, 1996/97 gegen den Slowenen Primoz Peterka.

Christof Duffner:

"Duffi" jubelte 1992 vor dem Österreicher Andreas Goldberger und dem ewigen Noriaki Kasai , verpasste dann aber beim Neujahrsspringen in Garmisch die Top 10 und war kein Faktor mehr. Goldberger sicherte sich den Gesamtsieg mit den Heimerfolgen in Innsbruck und Bischofshofen.

Martin Schmitt:

Sven Hannawald:

In den vergangenen 25 Jahren der einzige deutsche Oberstdorf-Sieger, der auch im Gesamtklassement vorn war: 2001/02 bei seinem historischen Vierfachsieg auf allen Schanzen. Auch im Jahr darauf ging es in Oberstdorf gut los, aber am Ende jubelte einmal mehr Ahonen.