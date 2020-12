FC Barcelona: Ronald Koeman verrät seine Transfer-Pläne im Januar

Coach Ronald Koeman kündigt personelle Veränderungen im Winter beim FC Barcelona an. Ein Quartett soll den finanziell gebeutelten Klub offenbar verlassen.

Nach einer enttäuschenden Hinrunde mit bislang nur 15 Zählern in La Liga plant Ronald Koeman beim FC Barcelona im Januar einige personelle Veränderungen. (Tabelle von La Liga)

Allerdings wird das Januar-Transferfenster für die Katalanen kompliziert. Erst am 24. Januar wird ein neuer Präsident gewählt. Vorher wird es keine Einkäufe geben. "Unsere Aufgabe ist es, uns vorzubereiten, damit wir die Dinge zu Ende bringen können, wenn es einen Präsidenten gibt. Ich hoffe, eine Woche reicht aus", sagte der Coach bei einer Pressekonferenz.

Umtiti, Alena, Puig und Firpo auf dem Abstellgleis?

Deshalb könnte ein Quartett aussortiert werden, wie die klubnahen Medien berichten. Es handelt sich mit Weltmeister Samuel Umtiti (27), Carles Alena (22), Riqui Puig (21) und Junior Firpo (24) um die vier Spieler, die bisher am wenigsten Einsatzminuten erhalten haben. (Spielplan von La Liga)

Erste Abnehmer stehen zumindest für Puig wohl bereit. The Athletic berichtet, dass Puig beim FC Arsenal und Leeds United auf der Liste steht.

Laut Koeman müssten betroffene Profis auch nicht zwingend verkauft werden. "Wenn es etwas gibt, das uns gefällt oder für einen jungen Spieler gut funktioniert, wie ein halbes Jahr bei einem anderen Team zu sein, werden wir zuerst mit den Spielern sprechen", sagte er. "Jeder Spieler kann eine Entscheidung treffen, ob er gehen will oder nicht. Aber wir geben einem Spieler Ratschläge, der nicht so oft spielt und den wir nicht so oft einsetzen werden."