Erling Haaland: BVB-Stürmer verrät Top-Verteidiger mit Ramos und Co.

Nicht mehr lange, dann will Erling Haaland im BVB-Trikot wieder Angst und Schrecken in den gegnerischen Abwehrreihen verbreiten .

Nach seiner Verletzung könnte der norwegische Stürmer beim Bundesliga-Restart am 3. Januar gegen den VfL Wolfsburg (Bundesliga: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg, So. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ) sein erstes Spiel unter dem neuen BVB-Trainer Edin Terzic bestreiten.

Haaland lobt Ramos, van Dijk und Koulibaly

Mit zwei der drei könnte es Haaland noch in dieser Saison zu tun bekommen, Ramos' Real Madrid und van Dijks FC Liverpool stehen genauso wie der BVB in der K.-o.-Phase der Champions League. (Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Koulibaly ist mit dem italienischen Spitzenklub SSC Neapel in dieser Saison hingegen nur in der Europa League am Start, hat sich dort aber ebenfalls in der Gruppenphase durchgesetzt. (Ergebnisse und Spielplan der Europa League)