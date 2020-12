Lindsey Vonn trennt sich von P. K. Subban - Ski-Ikone wieder Single

Es will und will nicht sein mit dem privaten Glück neben dem sportlichen Triumphen. SPORT1 blickt zurück auf die Männer-Geschichten der US-Amerikanerin © SPORT1-Grafik: Getty Images/Imago

2007, als 22-Jährige, nimmt die Ausnahmekönnerin auf zwei Brettern den Nachnamen von Thomas Vonn an. Die Hochzeit steigt am 29. September. Zuvor sind Lindsey und der US-Amerikaner mehrere Jahre ein Paar © Getty Images

Von 2010 an geht es mit der Beziehung zwischen Lindsey und Thomas Vonn bergab. Die offizielle Trennung erfolgt 2011. Zwei Jahre später lassen sich die beiden scheiden © Getty Images

Die Beziehung hält - offenbar jedoch mit mehreren Pausen - über zwei Jahre. Woods begleitet die viermalige Gesamtweltcup-Siegerin mehrmals zu Skirennen, hier in Beaver Creek © Getty Images

Vonn revanchiert sich und lässt sich auch das ein oder andere Mal bei Golf-Turnieren ihres Partners blicken. Auch mit den Kindern des Skandal-Profis versteht sich Vonn gut. Im Mai 2015 geht das Verhältnis in die Brüche © Getty Images

Im Herbst 2015 gibt es Gerüchte um eine Affäre zu Britney Spears Ex' Charlie Ebersol. Ein Sprecher Vonns dementiert, die beiden seien nur Freunde. Fotos in vertrauten Posen erwecken einen anderen Eindruck © Imago

Ende 2016 macht Vonn dann eine neue Beziehung offiziell: Ex-Football-Profi Kenan Smith ist der neue Mann an ihrer Seite © Getty Images

Der NFL-Assistenzcoach unterstützt sie auch ein paar Mal vor Ort, unter anderem beim Ski-Weltcup in Jeongseon 2017 © Getty Images

Doch am Valentinstag 2018 fühlt sich Vonn allein, wie sie via Twitter zugibt: "Es ist also Valentinstag, hätte ich beinahe vergessen, weil ich bei Olympia und Single bin. Ist da draußen noch jemand Single und möchte mein Herzbube sein? Einen Versuch ist’s wert" © Getty Images