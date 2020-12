Lothar Matthäus kritisiert Joachim Löw: "Es stimmt nicht mehr!"

Lothar Matthäus hat Zweifel, dass Joachim Löw mit dem DFB-Team bis zur EM die Kurve bekommt. Ein Scheitern sollte in seinen Augen nicht nur für Löw Folgen haben.

"Wenn die EM nicht so verläuft, wie wir es uns wünschen und wie wir es angesichts der Spieler auch erwarten können, dann müsste nicht nur Löw den Koffer packen", sagte der Rekordnationalspieler im Interview mit der Süddeutschen Zeitung , " sondern alle, die entschieden haben, dass er bleiben soll. Dann müssen die ebenfalls die Konsequenzen tragen." (Der Spielplan der EM 2021)

Und Matthäus hat seine Zweifel an einer erfolgreichen Zukunft mit Löw, diese seien keinesfalls nur durch das blamable 0:6 in Spanien im November ausgelöst worden.

Dieses Spiel sei zwar "ein Ausnahmefall" gewesen: "Aber wenn ich die Gesamtsituation betrachte oder mich an die Spiele davor erinnere, die man über die Zeit gerettet oder in denen man im letzten Moment noch ein Gegentor bekommen hatte. Wenn ich mir all das anschaue, dann stelle ich fest: Es stimmt nicht mehr."