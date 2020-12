Sechs Erkenntnisse aus dem Tournee-Auftakt in Oberstdorf

Nerven aus Stahl bewies Karl Geiger in Oberstdorf © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Wie kann man nur solche Stahlnerven haben? Mitte Dezember führte Karl Geiger bei der Skiflug-WM - und er brachte den Vorsprung als letzter Springer eiskalt ins Tal. Am Dienstag beim Auftakt der Vierschanzentournee das gleiche: Führung vor dem letzten Sprung, die Konkurrenz hat mächtig vorgelegt - und Geiger schafft in seiner Heimat Oberstdorf cool den großen Coup. Dazwischen wurde er "mal eben" erstmals Vater und steckte eine Corona-Infektion weg. "Auf den Karl kann man sich eben immer verlassen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher.

Als Mitfavorit nach dem ersten Durchgang nur Platz 27. Andere Skispringer hätten da vielleicht schon Frust geschoben und den Tag abgehakt. Nicht so Markus Eisenbichler: Der packte sein ganzes Adrenalin in seinen zweiten Sprung, flog mit 142,0 m so weit wie kein anderer und bleibt als Fünfter ein Kandidat auf den Tourneesieg. Unnachahmlich "Eisei".