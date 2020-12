Geiger: "Nicht in Worte zu fassen, was passiert ist"

Nach seinem Auftaktsieg bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf hat sich Skisprung-Star Karl Geiger überwältigt gezeigt.

Nach seinem Auftaktsieg bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf hat sich Skisprung-Star Karl Geiger überwältigt gezeigt. Das Gefühlschaos der vergangenen Wochen war ihm deutlich anzumerken.

Frage: "Karl Geiger, bis vor kurzem waren Sie noch in der Corona-Quarantäne, jetzt gewinnen Sie den Tournee-Auftakt in Ihrer Heimat Oberstdorf. Wie haben Sie das geschafft?"

Karl Geiger (27): "Vorgestern bin ich erst aus der Quarantäne gekommen. Ich weiß auch nicht, wie so etwas geht. Ich habe versucht, mich gut vorzubreiten und dann beim Wettkampf draufzuhalten, zu genießen und voll anzugreifen."

Frage: "Sie haben nach dem ersten Durchgang geführt, mussten als letzter Starter runter, die anderen hatten mächtig vorgelegt. Was ging Ihnen da durch den Kopf?"

Geiger: "Es war nicht ganz einfach. Ich habe mir gedacht, puh, es schneit schon ordentlich. Bei solchen Verhältnissen habe ich schon einmal ins Gras gebissen, das war bei der WM 2019 in Seefeld. Aber in Hektik zu verfallen, das ist die falsche Lösung. Ich habe geschaut, dass ich bei mir bleibe und einen sauberen Sprung zeige."

Frage: "Sie wurden im Dezember Skiflug-Weltmeister, erstmals Vater, dann kam die Corona-Infektion und jetzt der Sieg in Oberstdorf. Das ist viel Emotion für einen Monat..."

Geiger: "Ich bin echt überwältigt. Das kann man gar nicht in Worte fassen, was die letzten Wochen passiert ist. Es war ein Auf und Ab. Dass mir das gelingt in Oberstdorf, das ist etwas echt Besonderes für mich, das bedeutet mir echt viel."