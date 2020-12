Bayer-Boss Carro: "Wir müssen immer mehr wollen"

Geschäftsführer Fernando Carro vom Bundesligisten Bayer Leverkusen hat von allen Mitarbeitern im Klub eine größere Gier nach Erfolg gefordert. "Diese Einstellung erwarte ich von jedem Einzelnen: im Fußball-Unternehmen und in der Mannschaft", sagte der 56-Jährige im Interview mit Sport1: "Ich will das noch weiter in den Verein hineintragen. Wir müssen immer mehr wollen."