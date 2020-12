Kiel feiert auf Europas Handball-Thron: "Es fühlt sich unglaublich an"

Kiel feiert den vierten Titel in der Königsklasse © AFP/SID/INA FASSBENDER

Als die frisch gekürten Champions-League-Sieger des THW Kiel ins Teamhotel in Köln-Deutz zurückgekehrt waren, sicherte sich Sander Sagosen den begehrten "Arm mit dem goldenen Ball", die Trophäe der Königsklasse, für einen Schnappschuss. "Hallo, du", schrieb der norwegische Ausnahmespieler auf Instagram zu einem Foto, das den begehrten Pokal auf einer weißen Matratze zeigte. Dazu postete er einen Emoji mit Kussmund.

Eines war klar: Der deutsche Rekordmeister wollte nach seinem Sturm auf Europas Handball-Thron feiern. Aber wie konnte das in Corona-Zeiten aussehen? "Ich weiß leider nicht, was erlaubt ist", sagte der überragende THW-Keeper Niklas Landin nach dem 33:28 (19:16) gegen den FC Barcelona, durch das der THW zum vierten Mal in der Königsklasse triumphiert hatte.