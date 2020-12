Darts-WM: Clemens scheitert im Achtelfinale

Der WM-Siegeszug der deutschen Darts-Hoffnung Gabriel Clemens hat ein jähes Ende gefunden. Der "German Giant" verlor am Dienstag sein Achtelfinale gegen den favorisierten Polen Krzysztof Ratajski in einem hochdramatischen Match der vergebenen Chancen mit 3:4. In der dritten Runde hatte Clemens (37) sensationell den schottischen Titelverteidiger Peter Wright mit 4:3 ausgeschaltet.