Ohne erkrankten Chefcoach: Alba verliert in der EuroLeague

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat ohne seinen an Corona erkrankten Cheftrainer Aito Garcia Reneses in der EuroLeague die nächste Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Zalgiris Kaunas unterlagen die Berliner nach Halbzeitführung zu Hause knapp mit 71:74 (37:31). Für Alba war es auf internationalem Parkett die zehnte Niederlage im 16. Spiel und die dritte in Folge.