La Liga: FC Barcelona patzt ohne Messi gegen SD Eibar, nur Remis

Der FC Barcelona schleppt sich in Spanien durch die Fußball-Saison.

Ohne Superstar Lionel Messi , der nach einem Sonderurlaub in seiner Heimat Argentinien von der Tribüne aus zuschaute, kamen die Katalanen gegen den Abstiegskandidaten SD Eibar am Dienstag nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Ex-Dortmunder rettet Barca Punkt

Der frühere Dortmunder Bundesligaprofi Ousmane Dembélé rettete Barcelona immerhin den einen Punkt: Der Franzose traf in der 67. Minute zum Ausgleich. Kike Garcia (57.) hatte Eibar nach einem schlimmen Aussetzer von Verteidiger Ronald Araujo in Führung gebracht. Zuvor hatte Barca-Stürmer Martin Braithwaite in der 8. Minute einen Elfmeter vergeben. (Ergebnisse und Spielplan von La Liga)