Slalom in Semmering: Shiffrin verpasst Rekordsieg, Premiere für Gisin

Shiffrin (+0,57) muss weiter auf ihren 44. Sieg in einem Slalom warten - so viele erste Plätze in einer Disziplin hat noch keine Ski-Rennläuferin aufzuweisen. Zugleich bleibt sie in der ewigen Bestenliste vorerst gemeinsam mit Marcel Hirscher (Österreich/68 Siege) auf Rang drei hinter Ingemar Stenmark (Schweden/86) und Lindsey Vonn (USA/82).