Darts-WM 2021: Gabriel Clemens verliert Achtelfinale gegen Ratajski

Bis zum 3:3 nach Sätzen und 2:2 nach Legs lieferten sich die beiden Kontrahenten ein abwechslungsreiches, wenn auch nicht auf allerhöchstem Niveau stattfindendes Spiel. Was dann folgte, war an Dramatik nicht mehr zu überbieten ( Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021 )

Clemens und Ratajski vergeben Matchdarts

"Ich bin sauer auf mich selbst. So etwas darf mir nicht passieren", sagte Clemens, der einige Matchdarts verwarf, bei SPORT1 : "Was soll ich jetzt sagen? Im Moment kann ich nichts Positives sehen."

Clemens startet mit Break

Clemens startete zuvor furios in die Partie. Sein erster Dart landete in der Doppel-20, wenig später stand das erste Break der Partie für den Saarländer zu Buche.

Es entwickelte sich ein Spiel der vergebenen Chancen. Sowohl Clemens als auch der "Polish Eagle" schafften es wiederholt nicht, den finalen Pfeil in das Doppel zu setzen. Nach einem 11-Darter zur 1:0-Führung verpasste es Clemens, auf 2:0 zu stellen, später verpasste er erneut ein Doppel zum Satzgewinn. Ratajski, nahm diese Geschenke an und schnappte sich den dritten Satz. Auch er spielte bei weitem nicht fehlerfrei, in den entscheidenden Phasen spielte er aber konsequenter und nutzte eine der vielen sich bietenden Chancen.

Auch der fünfte Satz ging über die volle Distanz. Wie in jedem vorangegangenen Satz holte sich der "German Giant" das erste Leg. In diesem Satz dann zum Glück auch das letzte! Nach einem 1:2-Rückstand breakte Clemens seinen Kontrahenten und checkte dann zum erneuten Ausgleich aus.

Keine Breaks in den letzten Sätzen

In Folge stieg das Niveau der Partie an. Beim Wurf auf die Doppelfelder blieben beide Spieler aber weiter wacklig und hatten bis in den sechsten Satz hinein kein Finish jenseits der 100. Beide Spieler brachten aber ihre Legs durch. Folglich kam es zum 3:3 und es ging in den entscheidenden siebten Satz.