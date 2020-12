Skispringen: Noriaki Kasai kämpft mit 48 Jahren weiter um Olympia

Der große alte Mann des Skispringens schlich am Auslauf der Gross-Titlis-Schanze von Engelberg entlang, sein berühmtes Lächeln trug Noriaki Kasai mit japanischer Ruhe vor sich her.

Kasai verpasst Quali für Vierschanzentournee

"Meine körperliche Verfassung ist gut", sagt Kasai, der in Engelberg bei seiner Rückkehr auf die internationale Bühne nach zehn Monaten am Sonntag und Montag die Plätze 32 und 35 belegte, und das ist aus dem Mund eines 48 Jahre alten Skispringers im vierten Jahrzehnt auf der internationalen Bühne durchaus erfreulich: "Es ist schön, nach einem Jahr wieder dabei zu sein."

Doch dort, wo Kasai wirklich sein will, ist er nicht: Die Vierschanzentournee startet in Oberstdorf wie im Vorjahr ohne den Flugsaurier.

Kasai will zum 9. Mal zu Olympia

Kasai seit März 2019 ohne Weltcup-Punkte

Pandemie übersteht Flug-Opa dank seiner Frau bislang unbeschadet

Und so kämpfte Kasai in Engelberg gegen Konkurrenten, von denen überhaupt erst drei geboren waren, als er 1992 Skiflug-Weltmeister wurde. Und lächelte. Die Freude am Fliegen, immerhin, scheint er auch in diesen Corona-Zeiten nicht verloren zu haben.