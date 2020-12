Darts-WM: Wade gelingt erster Neun-Darter seit fünf Jahren

Trotz Neun-Darter scheidet James Wade in Runde 3 aus © FIRO/FIRO/SID

Der englische Dartsprofi James Wade hat bei der Weltmeisterschaft als erster Spieler seit knapp fünf Jahren ein perfektes Spiel hingelegt. Dem 37-Jährigen gelang in der dritten Runde bei der 2:4-Niederlage gegen seinen Landsmann Stephen Bunting ein Neun-Darter, er beendete also ein 501er-Spiel mit der niedrigsten möglichen Anzahl an Würfen.