James Wade wirft Neun-Darter bei der Darts-WM 2021 gegen Stephen Bunting

Die Darts-WM der PDC hat ihren ersten Neun-Darter seit fünf Jahren. James Wade spielt in der 3. Runde gegen Stephen Bunting das perfekte Leg.

Der Engländer warf bei seiner 2:4-Niederlage im Drittrundenspiel gegen Stephen Bunting im zweiten Leg des fünften Satzes einen Neun-Darter. Es ist das erste perfekte Leg bei einer PDC-WM seit dem von Gary Anderson im Halbfinale der Ausgabe 2016 und der zehnte in der Geschichte des Turniers.

Doch anstatt sich über dieses historische Ereignis zu freuen, nahm er es in typischer Wade-Manier quasi emotionslos hin. Sein Gegner gratulierte ihm mit der Faust.

Wade nimmt Neun-Darter emotionslos hin

Wades Reaktion war vermutlich in seiner dürftigen Leistung begründet. "The Machine" gewann zwar die ersten beiden Sätze, verlor anschließend jedoch vier Durchgänge in Folge und schied damit überraschenderweise aus.