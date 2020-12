FSV Mainz 05: Christian Heidel mit emotionaler Comeback-PK

Christian Heidel und Martin Schmidt stellen sich in ihren neuen Rollen bei Mainz 05 vor. Heidel richtet sogleich einen flammenden Appell an Klub und Umfeld.

Der FSV Mainz 05 hat am Dienstag Christian Heidel und Martin Schmidt in ihren neuen Funktionen offiziell vorgestellt - und speziell Heidel ist mit einem emotionalen Auftritt gleich wieder in den Blickpunkt gerückt.

Heidel mit flammendem Appell

"Ich bin nicht viel in den sozialen Medien unterwegs, aber ich habe mir jetzt ein Bild machen wollen, wie die Stimmung ist", berichtete er auf SPORT1 -Nachfrage: "Und ich war recht schockiert, wie man miteinander umgeht. Ich habe lesen müssen, dass es tief ins Persönliche geht, Beleidigungen, Verunglimpfungen. Das kenne ich von Mainz, von uns Mainzern nicht. Hier geht Mainz in eine falsche Richtung." Sein Wunsch, das zu ändern, sei "ein Grund, warum ich gekommen bin".

Bo Svensson heißester Trainer-Kandidat

"Wir haben uns zum Ziel gesetzt, in das zweite Spiel nach der Pause mit einem neuen Trainer zu gehen. Wir werden keine Namen nennen, es ist aber sehr lustig, was in den Medien angedacht ist. Wir geben keine Wasserstandsmeldungen ab", sagte Schmidt zu der Personalie. Eine Andeutung gab es dann aber doch: "Hier kennt man Bo. Dass die Idee aufkommt, ist nicht so abwegig."